Monfero

Monfero mejorará varios viales con una inversión de 246.000 euros del POS+ provincial

El aglomerado asfáltico se aplicará en diveros caminos de las parroquias de Taboada y San Fiz

Redacción
04/01/2026 16:22
Concello de Monfero
Concello de Monfero
El Ayuntamiento de Monfero aprobó por unanimidad –durante su última sesión plenaria del pasado ejercicio 2025– la propuesta del ejecutivo local del PSOE para ejecutar diversas actuaciones de mejora en viales de titularidad municipal con cargo a los fondos del POS+Adicional de la Diputación de A Coruña. 

Así las cosas, el Consistorio destinará un total de 246.223,57 euros al aglomerado asfáltico de carreteras dispersas por las diferentes parroquias.

En el caso de Taboada, los vecinos y vecinas verán mejoradas las condiciones de seguridad y circulación en el camino que une Lombo, Casablanca, Penedos y Áspera; la carretera de A Fraga; el vial de A Fraga a Casablanca y el acceso a Tercias.

Imagen de archivo en una estación de esquí

La juventud de Monfero ya puede apuntarse a tres días de esquí en San Isidro

Más información

Mientras, en San Fiz se adecuarán los caminos de O Cotillón y el que une la iglesia con Mariñadona con cargo a esta aportación provincial.

