La juventud de Monfero ya puede apuntarse a tres días de esquí en San Isidro

Imagen de archivo en una estación de esquí Cedida

“Vive a neve en San Isidro” es el nombre de la nueva actividad que organiza el Concello de Monfero, dirigida a las generaciones más jóvenes del municipio, con edades comprendidas entre los 8 y los 18 años. Las personas interesadas en participar en esta propuesta, que se desarrollará durante tres días en la popular estación de esquí de León, podrán apuntarse hasta el próximo viernes 16.

Esta actividad deportiva en San Isidro se llevará a cabo un mes después del cierre de las inscripciones, los días 16, 17 y 18 de febrero.

Durante estas tres jornadas, los participantes recibirán un total de 10 horas de clases formativas de esquí, además del forfait y el material necesario para estas prácticas (esquís, bastones y casco protector). Además, en la iniciativa está incluida también el alojamiento, las comidas y el transporte.

Inscripciones

Para participar en el campamento será necesario estar empadronado o empadronada en el concello de Monfero.

Aquellas personas que cumplan con los requisitos podrán apuntarse presencialmente en el polideportivo de O Xestal o a través de un formulario electrónico al que se puede acceder directamente en este enlace o a través de una publicación en las redes sociales municipales.