Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Monfero

La reina de la genética vacuna vive en Monfero: la número uno de España es de Granxa Rocha

La Confederación de Asociaciones de Frisona Española acaba de publicar los resultados de las nuevas pruebas

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
05/12/2025 23:00
Vacas frisonas pastando en un prado
Vacas frisonas pastando en un prado
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

En los verdes prados de Monfero pasta la mejor. A simple vista, podría parecer una más entre las 273 vacas frisonas de Granxa Rocha, en Val de Xestoso, con su característico pelaje blanco y negro. Sin embargo, su ADN dice lo contrario: es, oficialmente, la vaca con mejor genética de España. Así lo confirma la Confederación de Asociaciones de Frisona Española (Conafe), que publicó en los últimos días las nuevas pruebas genéticas de diciembre de 2025.

En el listado de las 1.000 mejores vacas por Índice Combinado (ICO), el puesto de honor lo ocupa “Rocha”, nacida en 2022, con una valoración de 1.283 puntos, superando a miles de competidoras de todo el territorio nacional.

Detrás de este logro hay una historia de trabajo familiar que se remonta cuatro décadas atrás. Manuel Filgueiras es el propietario de la explotación, en la que trabaja junto a su mujer e hija, y recibe la noticia con la humildad propia del ganadero que conoce el esfuerzo diario. “É unha sorte ter un animal así, non é doado conseguilo”, confiesa, reconociendo que, además de azar, detrás de este reconocimiento hay también trabajo.

Hai que ir mellorando as vacas de nais a fillas. Esta vén de boa familia e intentamos acoplala a un bo touro. Así é como se consegue”, expone Filgueiras, que desde hace seis años aplica la genómica a su ganado.

Herencia

Que una vaca tenga la mejor cualificación genética significa que es una garantía de futuro. “É coma o ADN dunha persoa”, apunta el ganadero de Monfero. El proceso para descubrirlo pasa por extraer una pequeña muestra de cartílago de la oreja del animal, que se envía posteriormente al laboratorio.

Ese análisis revela qué características transmitirá la vaca a su descendencia: desde la cantidad de leche que producirán sus hijas hasta su longevidad o salud, entre otras cuestiones.

Sesión vermú y concursos marcaron la celebración de la VII Feira do Gando Vacún

Más información

Este éxito de Granxa Rocha llega en un momento de avances en el sector. Junto a las valoraciones tradicionales, Conafe ha introducido en esta campaña de diciembre de 2025 un nuevo modelo de evaluación de metano, desarrollado junto a instituciones como el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alientaria (INIA) o el Instituto Roslin del Reino Unido.

Este sistema permite seleccionar vacas que emitan menos gases de efecto invernadero, convirtiendo un problema ambiental en una oportunidad de eficiencia energética.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El décimo aniversario de ApS en la UDC fue celebrado en Ferrol

El futuro de miles ya tiene la huella de toda una década de Aprendizaxe e Servizo en la UDC
Rita Tojeiro Ces
Piñeiros encendido Navidad de Narón

Narón encendió la Navidad en Piñeiros y la propagó por todo el concello
Redacción
Instantánea de la manifestación celebrada el pasado domingo en Ferrol

El Foro Cidadán polo Ferrolcarril aborda con la corporación su encuentro con Renfe
J Guzmán
Foto de familia con los representantes de la corporación municipal ferrolana

Rey Varela defiende la Constitución como ejemplo de cómo se pueden alcanzar “puntos de encontro”
J Guzmán