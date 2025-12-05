La reina de la genética vacuna vive en Monfero: la número uno de España es de Granxa Rocha

Vacas frisonas pastando en un prado Jorge Meis

En los verdes prados de Monfero pasta la mejor. A simple vista, podría parecer una más entre las 273 vacas frisonas de Granxa Rocha, en Val de Xestoso, con su característico pelaje blanco y negro. Sin embargo, su ADN dice lo contrario: es, oficialmente, la vaca con mejor genética de España. Así lo confirma la Confederación de Asociaciones de Frisona Española (Conafe), que publicó en los últimos días las nuevas pruebas genéticas de diciembre de 2025.

En el listado de las 1.000 mejores vacas por Índice Combinado (ICO), el puesto de honor lo ocupa “Rocha”, nacida en 2022, con una valoración de 1.283 puntos, superando a miles de competidoras de todo el territorio nacional.

Detrás de este logro hay una historia de trabajo familiar que se remonta cuatro décadas atrás. Manuel Filgueiras es el propietario de la explotación, en la que trabaja junto a su mujer e hija, y recibe la noticia con la humildad propia del ganadero que conoce el esfuerzo diario. “É unha sorte ter un animal así, non é doado conseguilo”, confiesa, reconociendo que, además de azar, detrás de este reconocimiento hay también trabajo.

“Hai que ir mellorando as vacas de nais a fillas. Esta vén de boa familia e intentamos acoplala a un bo touro. Así é como se consegue”, expone Filgueiras, que desde hace seis años aplica la genómica a su ganado.

Herencia

Que una vaca tenga la mejor cualificación genética significa que es una garantía de futuro. “É coma o ADN dunha persoa”, apunta el ganadero de Monfero. El proceso para descubrirlo pasa por extraer una pequeña muestra de cartílago de la oreja del animal, que se envía posteriormente al laboratorio.

Ese análisis revela qué características transmitirá la vaca a su descendencia: desde la cantidad de leche que producirán sus hijas hasta su longevidad o salud, entre otras cuestiones.

Este éxito de Granxa Rocha llega en un momento de avances en el sector. Junto a las valoraciones tradicionales, Conafe ha introducido en esta campaña de diciembre de 2025 un nuevo modelo de evaluación de metano, desarrollado junto a instituciones como el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alientaria (INIA) o el Instituto Roslin del Reino Unido.

Este sistema permite seleccionar vacas que emitan menos gases de efecto invernadero, convirtiendo un problema ambiental en una oportunidad de eficiencia energética.