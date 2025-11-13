Mi cuenta

Diario de Ferrol

Monfero

La Xunta contribuye con 17.000 euros a acondicionar el local social de santa María de Vilachá en Monfero

Se enmarca en el Plan específico de acción comunitaria 

Redacción
13/11/2025 22:34
La delegada territorial Martina Aneiros visitó Monfero
La delegada territorial Martina Aneiros visitó Monfero
Cedida

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó el local de la AV Santa María de Vilachá, en Monfero, para comprobar el resultado de los trabajos que se llevaron a cabo con las ayudas del Plan específico de acción comunitaria que concede Presidencia, Xustiza e Deportes y de la que se benefició esta entidad, con 17.000 euros.

Esta entidad es una de las 16 asociaciones vecinales del área territorial que se han beneficiado este año de las ayudas del plan específico de acción comunitaria a través del que el ejecutivo autonómico expresa su compromiso con el asociacionismo local y que, explica la responsable de la zona, Martina Aneiros, dejó una aportación en subvenciones en esta área de 146.456 euros.

