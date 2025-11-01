Buscan figurantes en Ferrolterra para una película que se rodará en Monfero

Imagen de archivo de la grabación de la película en Redes Daniel Alexandre

La productora Vaca Films planifica el rodaje de una nueva película en el municipio de Monfero y está buscando, a través de JP Castings, personas para convertirse en figurantes y tengan una participación en la pieza audiovisual.

En concreto, han lanzado un llamamiento dirigido a aquellos que tengan en 18 y 25 años, precisando que las personas interesadas deben enviar un mensaje a través de WhatsApp al teléfono 614011687 indicando el nombre y adjuntando fotografías recientes.

La grabación tendrá lugar en el concello eumés los días 4, 5 y 6 de noviembre en horario nocturno. Así, el martes será de 18.00 a 4.00, el miércoels de 17.30 a 4.30 y el jueves de 17.00 a 3.00 horas.