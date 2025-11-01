Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Monfero

Buscan figurantes en Ferrolterra para una película que se rodará en Monfero

Se trata de un proyecto audiovisual de la productora Vaca Films que se rodará de noche

Redacción
01/11/2025 13:13
Imagen de archivo de la grabación de la película en Redes
Imagen de archivo de la grabación de la película en Redes
Daniel Alexandre

La productora Vaca Films planifica el rodaje de una nueva película en el municipio de Monfero y está buscando, a través de JP Castings, personas para convertirse en figurantes y tengan una participación en la pieza audiovisual. 

En concreto, han lanzado un llamamiento dirigido a aquellos que tengan en 18 y 25 años, precisando que las personas interesadas deben enviar un mensaje a través de WhatsApp al teléfono 614011687 indicando el nombre y adjuntando fotografías recientes.

La grabación tendrá lugar en el concello eumés los días 4, 5 y 6 de noviembre en horario nocturno. Así, el martes será de 18.00 a 4.00, el miércoels de 17.30 a 4.30 y el jueves de 17.00 a 3.00 horas. 

Te puede interesar

Presentación de la comunidad energética en el castillo

Sale a contratación la instalación fotovoltaica de la iniciativa piloto de Moeche
Redacción
O Parrulo festeja un gol

O Parrulo Ferrol cae en el último suspiro ante ElPozo Murcia (3-4)
Iago Couce
palmera mugardos

El picudo rojo se lleva por delante la palmera de la avenida de Galicia, en Mugardos
Redacción
Noite de medo en Narón

Queda Samaín para todos en Ferrolterra: dez citas imperdibles para este sábado e os vindeiros días
Rita Tojeiro Ces