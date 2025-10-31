La Xunta avanza en la deseucaliptización de las Fragas do Eume con actuaciones en una finca de 20 hectáreas

Un instante de la visita del responsable autonómico a la parcela de Monfero Daniel Alexandre

La Xunta trabaja desde hace 15 días en una parcela de unas 20 hectáreas adquirida en la línea abierta de compra que impulsa el ejecutivo autonómico para sumar terrenos de su titularidad en el Parque Natural Fragas do Eume. El objetivo no es otro que la recuperación de estas parcelas, con el fin de alcanzar una mejora ambiental y de la biodiversidad en el territorio.

El subdirector de Espazos Naturais, Tomás Fernández, se desplazó hasta Monfero para comprobar el avance de estas tareas, que consisten en la retirada de eucaliptos. “Llevamos ya dos años con todo el procedimiento. Hemos analizado ya más de 200 parcelas que nos han ofertado y, en este momento, ya son propiedad de la Xunta 110 hectáreas”, expone el responsable, añadiendo que la tramitación para sumar otras 60 más “está ya bastante avanzada”. El objetivo es culminar el año con “unas 160 o 170 hectáreas adquiridas, aunque continuamente nos siguen llegando ofertas de propietarios interesados en vender”.

Ante las críticas de dueños de parcelas en las Fragas do Eume –unidos en dos asociaciones– por la falta de compensaciones justas por las limitaciones que padecen en sus terrenos, Fernández incide en que “el propio movimiento de compras y ventas que estamos teniendo clarifica que el precio que pagamos es más que razonable”. A este respecto, remarca que “todo son ventas voluntarias y no es que nos las hayan vendido dos o tres personas, sino que podemos calificarlas de compras masivas. Cada uno puede tener su opinión, pero la realidad de los hechos es la que es”, aseveró, haciendo hincapié en que “en una parcela privada, la administración no hace nada si no hay un acuerdo con el propietario”.

Labores de conservación

El gobierno gallego se encuentra ahora en una primera fase de compra de terrenos –fincas tanto con arbolado como con matorral– y de restauración. En las parcelas con especies autóctonas, “se harán trabajos básicos, que puedan ser necesarios, para el mejor estado de ese hábitat”, expone el subdirector de Espazos Naturais.

Trabajos en las Fragas do Eume Daniel Alexandre

Mientras, en aquellas en las que existen eucaliptos “transformaremos toda esa superficie en fraga. Es un proceso que conlleva todo un procedimiento, no se trata solamente de plantar, sino también garantizar que no haya rebrotes”, explica el responsable autonómico.

Entre las tareas a acometer, la Xunta irá “favoreciendo la regeneración natural de ese bosque autóctono. Para ello estamos ya recogiendo y preparando planta de distintas especies forestales del propio entorno”, como pueden ser abedules o tejos.