Huelga

El cura de Xestoso, contra los recortes: “De tanto ahorrar en educación, millonarios en ignorancia”

Luis Rodríguez Patiño, párroco en Monfero además de coordinador de la UNED Senior, apoya la huelga del sector

Redacción
29/10/2025 14:54
El párroco de Xestoso luciendo los colores de la bandera palestina en su oficio como reivindicación
El párroco de Xestoso luciendo los colores de la bandera palestina en su oficio como reivindicación
Cedida

Estas dos jornadas consecutivas de huelga convocadas a nivel autonómico por la CIG Ensino, que este martes motivó distintos cierres nocturnos de profesorado como el que tuvo lugar en el IES de Catabois, fueron apoyadas en un manifiesto por un total de 75 direcciones de centros educativos gallegos. A las reivindicaciones se suma ahora el párroco de Xestoso, en el municipio de Monfero, como coordinador general de la UNED Senior de A Coruña.

“De tanto ahorrar en educación, nos hicimos millonarios en ignorancia”. Con estas palabras empieza el comunicado de Luis Ángel Rodríguez Patiño, un sacerdote que ya se ha popularizado por hacer gala de su compromiso social con muy diversas causas.

Mensaje

El contenido de la comunicación se estructura en tres partes, precedidas de una introducción en la que se da cuenta de que “apoyamos desde la UNED Senior Coruña las reivindicaciones por pedir una educación pública, de calidad y universal”, demostrando así su compromiso con un derecho fundamental.

Encierro en el IES de Catabois

Encierro en Catabois del profesorado en huelga de Ferrol

Más información

La primera parte precisamente trata la importancia de la educación pública como derecho, además de su papel “clave para el desarrollo social y económico de un país” y su potencial para “ayudar a reducir las desigualdades sociales y económicas”.

En segundo lugar, el coordinador de la UNED concreta “repercusiones de los recortes en educación” como la disminución de la calidad de la eenseñanza, la limitación del acceso a la misma y el hecho de que “una población menos educada puede tener dificultades para contribuir activamente a la sociedad”. Además, Rodríguez destaca el papel de la UNED Senior A Coruña en la promoción de la educación y la función de “sensibilización y movilización” social.

