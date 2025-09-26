La Xunta invierte cerca de 750.000 euros en pavimentar la AC-151 a su paso por Monfero

Representantes autonómicas en el vial de MonferoI Concello

El gobierno gallego invierte en el presente ejercicio cerca de 750.000 euros en los trabajos de pavimentación de la carretera AC-151 a su paso por el municipio de Monfero. En concreto, las obras se centran en la rehabilitación superficial del firme de los viales, restaurando y mejorando sus características y adecuándolas “as necesidades funcionais e de durabilidade”, explicaron desde la Delegación Territoral de la Xunta en Ferrol en un comunicado de prensa.

La intervención fue supervisada en los últimos días por la representante del ejecutivo autonómico en la comarca, Martina Aneiros, así como por la directora en la zona de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, Begoña Freire, que se desplazaron hasta la localidad monferesa.

Aneiros explicó que esta es una de las cinco carreteras de titularidad autonómica en el área que la Xunta está acondicionando en los últimos meses, junto con los trabajos que se llevaron a cabo en la AC-862, la AC-100, la AC-102 y la AC-112. En total, la inversión asciende en su conjunto a más de 3,5 millones.

La delegada territorial recordó que el gobierno gallego incrementó en más del 30% las partidas para la conservación de este tipo de viales, superando los 68 millones de euros.