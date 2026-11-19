PSOE, BNG y Candidatura Veciñal piden transparencia al gobierno local Emilio Cortizas

Los grupos municipales del PSOE, BNG y Candidatura Veciñal votaron en contra del suplemento de crédito de 231.508,61 euros presentado por el Concello de Cabanas en la última sesión plenaria.

Según la propia oposición, el motivo de su negativa ha sido “a falta de información económica suficiente para avaliar as cantidades propostas”. Debido a esto, las tres formaciones pidieron diálogo y transparencia al respecto. Además, señalaron que la iniciativa del gobierno local no contó con el visto bueno de la Comisión Informativa, en la que se solicitó, entre otros aspectos, la actualización de los estados de ejecución del presupuesto y la desagregación de los gastos.

Por su parte, el alcalde de la localidad, Fernando Couce, aseguró que la decisión tomada por estos grupos municipales supone “un novo intento de bloqueo por parte da oposición que, para perxudicar a este goberno, é capaz de arriscar os servizos da veciñanza”.

Asimismo, el regidor cabanés recordó a las formaciones que la información que solicitan ya fue explicada en su momento “na memoria de Alcaldía do expediente”, mientras que las dudas administrativas que había al respecto se resolvieron por una comunicación del departamento contable-legal del Concello.