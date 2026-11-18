El turismo quedó totalmente destrozado en su parte delantera tras el siniestro Cedida

Dos personas han resultado heridas en la mañana de este miércoles al chocar un camión cargado de madera y un turismo en la AP-9F, a la altura del municipio de Cabanas.

El siniestro, confirma la Guardia Civil, se produjo en torno a las 08.15 horas, en el punto kilométrico 23 sentido Ferrol. Por motivos que se desconocen, se produjo entre ambos vehículos una colisión por alcance, siendo el automóvil el que se llevó la peor parte.

Saliendo una tercera persona ilesa, el camionero y la ocupante del coche resultaron heridos —en principio, de levedad—, teniendo que ser trasladada la mujer por una ambulancia del Urxencias Sanitarias-061 al Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF).

El accidente captado en las cámaras de la DGT Cedida

Desde la Benemérita, activaron los paneles de alerta en la vía y el sistema Lince (Localizador de Incidencias en las Carreteras de España), que permaneció cortada unos 30 minutos y continuó registrando retenciones tiempo después. Hasta la zona, además de Atestados y una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, acudió el equipo sanitario y mantenimiento de carreteras.