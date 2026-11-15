El Concello de Cabanas publica la lista de beneficiarios de las ayudas para adquirir material escolar

Según el Concello, se tramitaron un total de 57 solicitudes Emilio Cortizas

El Concello de Cabanas ha publicado recientemente el listado de todas las personas adjudicatarias de las subvenciones municipales para adquir material escolar de cara al presente curso académico.

De las 57 solicitudes que se tramitaron, 42 resultaron concedidas, por lo que son 15 las peticiones que han sido denegadas. En cambio, las que han obtenido el visto bueno de la administración local cuentan con unas ayudas que van desde los 50,25 euros hasta los 225.

No obstante, el Ayuntamiento recuerda que este documento, disponible en la propia web del Consistorio, es provisional. En concreto, los interesados tendrán de plazo hasta el próximo viernes día 20 de noviembre para presentar alegaciones. Una vez transcurrido el período establecido para ello y las rectificaciones, se procederá a publicar la lista definitiva.

Por último, desde el Concello de Cabanas señalan que el límite de renta per cápita establecido para solicitar este tipo de ayudas se fijó en los 12.000 euros anuales, pudiendo solicitarla los padres, madres, tutores o familias acogedoras empadronadas en el municipio con hijos de hasta 23 años en cualquier nivel educativo.