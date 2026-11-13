Segundo ‘Piadoiro’ en Cabanas: este sábado, conectando con el cine sadurniñés

Alba Gallego y Yago Méndez, dos de los participantes en la iniciativa de San Sadurniño, rodando este año Iago Lourido

La asociación cultural Tarde Piache, de Cabanas, convoca esta tarde su segunda sesión de los ‘Piadoiros’, “un lugar para pensar xuntas o mundo que habitamos”. Este sábado 14, a partir de las 17.00 horas, con entrada libre, se proyectará una selección de cortometrajes elaborados en el marco de las diez primeras ediciones del Chanfaina Lab, el encuentro de cineastas que se celebra en San Sadurniño. Al terminar, se abrirá un coloquio sobre la relación entre el séptimo arte y el territorio, atendiendo, por ejemplo, a las muy distintas maneras que hay de contar una misma realidad.

El escenario volverá a ser la Escola Laica de Cabanas, donde los ‘Piadoiros’ se estrenaron abordando temáticas como la neurodiversidad y la exclusión social, con la participación del director del corto de animación ‘Kill Everyone and Cry Afterwards’, Alex Prieto Mateus, y de representantes de la asociación NeuroNais Pontedeume.

En esta ocasión, la selección a proyectar se presenta bajo el título de ‘O Sansa Social’ y recopila historias rodadas en San Sadurniño, creadas por artistas con trayectorias diversas, de distintas generaciones y utilizando lenguajes audiovisuales también diferentes.

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La duración total del visionado será de 92 minutos, y después se mantendrá una charla con los integrantes del equipo del Chanfaina Lab, que organiza el Concello de San Sadurniño, Irene Ávila, Ángela Arnosa, Fran da Lobeira, Brianda García, Kevin Lorenzo, Iago Lourido y Brais Varela.

Películas

Las obras que se proyectarán tratan temáticas tan dispares como la inmigración, la igualdad de género, el trabajo, la educación, el envejecimiento, los cuidados o la organización comunitaria, construyendo así un relato plural de la sociedad, las relaciones que la sustentan y las transformaciones que la atraviesan.

Concretamente, los títulos y autorías que incluye el ciclo ‘O Sansa Social’ son ‘Café-Bar Santos peluquería’ (Sonia Méndez, 2014), ‘O salón do canteiro’ (Antón Caeiro, 2015), ‘Mbemba en Sansa’ (Luis Avilés, 2019), ‘Trazos’ (Alberte Branco, 2015), ‘A través do tempo’ (Noemí Caneiro, 2019), ‘Dereito a sermos vellas’ (Irene Beceiro, 2018), ‘Historia do Cisne, o atún e a troita’ (Colectivo Teño unha horta, 2017), ‘Coop’ (Isabel Rey, 2024), ‘O Ikigai en Sansa’ (Manolo Gómez, 2023) y ‘Cóntame a túa historia’ (Carlos Amil, 2025).

Una vez más, este encuentro cuenta con la colaboración del Concello de Cabanas.