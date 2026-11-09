El BNG presenta 16 enmiendas a las cuentas de 2027 para impulsar actuaciones en Cabanas

Los nacionalistas demandan una planificación que garantice los servicios básicos Cedida

El BNG de Cabanas ha presentado 16 enmiendas a los presupuestos de la Xunta con el objetivo de incorporar inversiones que respondan “ás necesidades do municipio”. Así las cosas, las propuestas sitúan entre las prioridades la mejora del abastecimiento en Laraxe (un millón de euros) y del saneamiento en Regoela (500.000 euros). También un estudio sobre las alternativas de abastecimiento en la comarca (otros 500.000) y otro sobre la ampliación del centro de salud de la localidad (30.000).

Los nacionalistas reclaman, asimismo, 500.000 euros para mejorar la seguridad en la AC-122; 150.000 para acondicionar los márgenes y vías de servicio de la AC-563 (entre Vilar do Colo y Fonfría); 400.000 para adecentar el tramo urbano de la AC-141 y 400.000 para las conexiones del transporte en el eje Ferrol-A Coruña.

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La formación reclama además retirar los materiales bituminosos depositados en Vilar do Colo (500.000 euros); la limpieza de ríos como el Baa (200.000) o el Ventín (300.000); o actuaciones de conservación en la playa de A Magdalena y el río Castro (300.000). Entre las enmiendas figuran asimismo actuaciones en equipamientos deportivos como el acondicionamiento del área recreativa y el campo de fútbol de A Veiga (500.000 euros), o mejoras en las infraestructuras de comunicación de los servicios municipales de emergencias (90.00 euros). “Todas teñen como fío común a mellora da vida da veciñanza”, incide el BNG