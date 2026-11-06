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Presentación

Manuel Monge presenta en Cabanas el libro sobre ‘La historia secuestrada de la monarquía’

La asociación cultural Tarde Piache organiza además un taller infantil simultáneo para facilitar la conciliación

Redacción Ferrol
06/11/2026 11:56
Manuel Monge presentando en el Ateneo Ferrolán 'Feijóo. Biografía dun farsante'
Manuel Monge presentando en el Ateneo Ferrolán 'Feijóo. Biografía dun farsante'
Jorge Meis
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El sociólogo Manuel Monge presenta este mismo viernes 6, a las 20.00, en la Escola Laica de Cabanas, ‘Usted debería saber. La historia secuestrada de la monarquía’. 

La cita fue organizada por la asociación local Tarde Piache, con la colaboración del Concello de Cabanas, y propone un taller infantil simultáneo para facilitar la conciliación, al que se deberá llevar una camiseta blanca para decorar.

Cabanas Escola Laica membros asociaciónTarde Piache

O asociacionismo fai a forza: Tarde Piache propón lecer e cultura en Cabanas

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