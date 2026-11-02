La Junta Electoral advierte de un expediente sancionador al alcalde de Cabanas por reincidencia

Casa consistorial de Cabanas Emilio Cortizas

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Cabanas informó este lunes , por medio de un comunicado, de que la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Ferrol le ha vuelto a dar la razón al estimar una segunda denuncia contra la “publicidade ilegal” del Concello. En su resolución, los nacionalistas indican que el órgano declara que la publicación difundida por la administración local sobre el cierre de pasado ejercicio económico “vulnera o artigo 50.2 da Loreg e desatende o requerimento de abstención notificado” en el mes de octubre.

Así las cosas, se le requiere al Ayuntamiento que retire las publicaciones y se emitió, expone el BNG, un apercibimiento expreso al alcalde, Fernando Couce, advirtiéndole de la apertura inmediata “dun procedemento sancionador se volve reincidir”.

La Junta Electoral obliga al Concello de Cabanas a retirar publicidad de RRSS y pantallas Más información

El portavoz de la formación, Iago Varela, indica que “mentres o goberno presume na súa propaganda de boa xestión e aforro, a realidade é que o orzamento en vigor non chega nin para pagar os salarios e a Seguridade Social das traballadoras municipais até finais de ano, o que obriga a ter que recorrer ao remantente de maneira urxente”, lamenta el candidato a la Alcaldía por el BNG, instando al regidor a “abandonar a reincidencia, acatar as resolucións e respectar a neutralidade institucion

Así las cosas, se le requiere al Ayuntamiento que retire las publicaciones y se emitió, expone el BNG, un apercibimiento expreso al alcalde, Fernando Couce, advirtiéndole de la apertura inmediata “dun procedemento sancionador se volve reincidir”.

El portavoz de la formación, Iago Varela, indica que “mentres o goberno presume na súa propaganda de boa xestión e aforro, a realidade é que o orzamento en vigor non chega nin para pagar os salarios e a Seguridade Social das traballadoras municipais até finais de ano, o que obriga a ter que recorrer ao remantente de maneira urxente”, lamenta el candidato a la Alcaldía por el BNG, instando al regidor a “abandonar a reincidencia, acatar as resolucións e respectar a neutralidade institucion