Actuaciones para prevenir los incendios de carácter forestal en Cabanas

Un operario en las labores realizadas al amparo del convenio con la Xunta Concello

El Concello de Cabanas informó de que, a lo largo de este ejercicio, llevó a cabo actuaciones de prevención y defensa contra incendios forestales, enmarcados en el convenio suscrito con la Consellería de Medio Rural –a través de la Dirección Xeral de Defensa do Monte–.

Las tareas consistieron en “tratamentos de xeito mecanizado, executados con medios propios, mediante labores de roza en distintas vías e camiños do termo municipal, cunha superficie total executada de 10,83 hectáreas”, exponen desde el gobierno que dirige Fernando Couce, incidiendo en que la finalidad de estas intervenciones fue “reducir a carga de combustible vexetal e contribuír á prevención e defensa fronte incendios forestais, asegurando así un menor risco para os terreos e unha correcta xestión da biomasa”.