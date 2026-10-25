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Cabanas

Cabanas amplía su bolsa de empleo para el personal auxiliar de ayuda en el hogar

Esta bolsa tiene por objetivo ampliar el listado de reserva para cubrir las cinco plazas existentes en casos de sustituciones

Redacción Ferrol
25/10/2026 00:33
Concello de Cabanas
Concello de Cabanas
Emilio Cortizas
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El Concello de Cabanas anuncia la convocatoria y el inicio del proceso selectivo para la ampliación de la bolsa de empleo de personal auxiliar de ayuda en el hogar.

Esta bolsa tiene por objetivo ampliar el listado de reserva para cubrir las cinco plazas existentes en casos de sustituciones por ausencias, situaciones de incapacidad temporal, permisos, licencias u otras necesidades de carácter temporal que puedan producirse en el servicio.

El proceso será mediante la modalidad de concurso de méritos. Las personas seleccionadas integrarán la bolsa con una vigencia de cinco años.

El plazo para la presentación de solicitudes, según informa el ejecutivo local, es de cinco días hábiles desde la publicación, por lo que concluirá el próximo martes 27 de octubre.

Desde el Concello de Cabanas subrayan los esfuerzos para dotar a este servicio del personal y recursos suficientes para una correcta prestación de la ayuda en el hogar.

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