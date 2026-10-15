Cabanas desbanca a As Pontes como el municipio más rico de Ferrolterra

Imagen de archivo de Cabanas Jorge Meis

Dieciocho de los 20 municipios que conforman las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal han aumentado la renta media de sus contribuyentes en comparación con el año anterior según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria, correspondientes a la anualidad de 2024. Se trata del desglose de las declaraciones del IRPF que se realizan en los concellos de más de 1.000 habitantes de toda España, cuya consulta es pública en su sede electrónica.

A grandes rasgos, lo inicialmente llamativo es el cambio de escalafón que se ha producido en Ferrolterra si se comparan los números recientes con los que reflejaban las declaraciones de 2023. Así, Cabanas ha desbancando a As Pontes como la localidad más rica, pasando de una renta bruta media de 30.825 euros anuales a los 32.723, registrando una subida de 1.898, la mayor de las que se han producido en el conjunto comarcal.

De este modo, la villa minera se queda en el segundo puesto al crecer únicamente 869 euros, pasando de los 31.627 de 2023 a los 32.496 de 2024. Finalmente, cerrando el podio se mantiene Ares, que de sus 29.846 ha pasado a 31.094, 1.248 euros más. Ferrol sigue situándose en cuarto lugar, pero es el octavo municipio que más crece en las comarcas. En el anterior volcado de datos se le consignó una renta bruta media de 29.212 y ahora de 30.542, sumando 1.330.

En el conjunto de Galicia, no obstante, la urbe naval ocupa el séptimo lugar de las ciudades, un ránking que lidera A Coruña (40.296 euros) y continúa por Santiago de Compostela (36.871), Pontevedra (33.259), Vigo (32.863), Lugo (32.332) y Ourense (30.722).

Menos de 30.000

Cabanas, As Pontes, Ares y Ferrol son los únicos municipios cuyas rentas brutas medias están por encima de los 30.000 euros. Valdoviño ocupa el quinto lugar aunque es el segundo que más medra al incorporar 1.783 euros a las ganancias de sus habitantes, pasando de 27.607 a 29.390.

A continuación, en sexta posición está Pontedeume (creció en 1.377 euros, de 29.139 a 27.762), en séptima Fene (sus vecinos tienen una subida media de 1.411, de los 27.521 a los 28.932) y en el octavo puesto se ubica Narón. En el caso del segundo municipio más poblado de Ferrolterra, los números indican un poder adquisitivo de 27.138 que pasó a los 28.470 euros, aumentando en 1.332.

A continuación, según los datos de la Agencia Tributaria, está Mugardos, con ingresos que han crecido en 1.066 euros, de 27.363 a 28.429. Le sigue Neda, en el décimo lugar de la tabla, que pasa de los 26.847 a los 27.671 (suma 824) y después se sitúa A Capela que, junto con Cerdido, son los únicos dos concellos que han perdido renta de una anualidad a otra. El primero de ellos acumulaba 26.737 y tiene 25.510 (-227) y el segundo, que está en el último puesto de la lista, sumaba 21.121 y ahora se queda en 20.647 (-474, la mayor bajada del cómputo).

Por su parte, San Sadurniño y Cedeira están entre los cinco que más han crecido, añadiendo 1.612 y 1.623 euros a sus rentas, que se quedan en 25.824 y 24.794, respectivamente. Les sigue Ortigueira en el puesto catorce (24.427, +1.256), As Somozas (23.792, +488), Mañón (22.603, +496), Moeche (22.283, +951), Cariño (22.146, +756) y Monfero, que se queda en el 19, con una renta bruta media de 22.141 euros al sumar 568 del 2023 al 2024.