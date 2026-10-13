La pedida de mano viral de la hija de Emilio Aragón, en la playa de Chamoso (Cabanas), llega al ‘papel cuché’

Captura del vídeo de la pedida de mano en Chamoso Instagram

La preciosa playa de Chamoso, en la parroquia cabanesa de San Martiño do Porto, fue el escenario elegido para una petición de mano que está ocupando titulares en medios nacionales. El motivo, aunque bien podría serlo, no es la belleza del enclave, sino que la novia es Macarena, la hija mediana de Emilio Aragón.

Su ahora prometido, Fran Utrera Antón —bisnieto del ferrolano Juan Antonio Suanzes, ministro de Industria y Comercio en la época franquista—, conocido como Pakito, sigue manteniendo el vínculo con Ferrolterra y así, aprovechando la estancia de su pareja este pasado verano, organizó la sorpresa el 19 de septiembre.

Documentando en vídeo tanto la preparación como la reacción de su novia, acudió él primeramente al arenal y se puso a escribir en la arena, en gran formato, un “¿quieres casarte conmigo?”. Una vez terminado y tras preparar unas copas para brindar, llamó a Maca Aragón fingiendo que se había caído y necesitaba su ayuda.

Ella acudió hasta el lugar y se encontró con la escena, que le hizo especial ilusión, confirmando que “sí quiero”. La pareja compartió las imágenes en las redes, donde también se han colado otras estampas que dan cuenta de sus vacaciones en la comarca, destacando incluso la sabrosísima empanada de la Taberna de O Puntal, en Vilarrube.