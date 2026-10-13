La Junta Electoral obliga al Concello de Cabanas a retirar publicidad de RRSS y pantallas

Pantalla informativa del Concello de Cabanas Cedida

La Junta Electoral de Zona (JEZ) de Ferrol estimó la denuncia presentada por el Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Cabanas y acordó por unanimidad obligar al Ayuntamiento a que retire la publicidad institucional de las redes sociales y las pantallas municipales.

El portavoz de la formación, Iago Varela, incide en que las actuaciones realizadas en los últimos días por el Concello “vulneran o artigo 50.2 da Ley Ortgánica del Régimen Electoral General (Loreg)” y exige al ejecutivo local que dirige Fernando Couce “o cumprimento íntegro e inmediato do requerimento”. En este sentido, los nacionalistas reclaman al alcalde que “actúe coa máxima responsabilidade e respecto á neutralidade institucional que corresponde a un goberno democrático”.