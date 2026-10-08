Feria, mesas redondas y música en el encuentro canino de este fin de semana en Cabanas

Un perro guía, en una foto de archivo Emilio Cortizas

La playa de A Magdalena de Cabanas acogerá este sábado, 10 de octubre, un encuentro alrededor del mundo canino que se extenderá durante toda la jornada. “Será gratuíto e familiar, orientado a coñecer, a descubrir, e a gozar entre persoas e os seus cans”, explican desde el ejecutivo que dirige Fernando Couce.

La propuesta, con entrada libre, comenzará a las 10.30 horas con la inauguración del evento y la apertura de los puestos de la feria de productos de mascotas –operativos hasta las 21.00–.

En torno al mediodía, a las 12.30 horas, se llevará a cabo el taller ‘Deixa a túa pegada’, quedando paralizada la actividad entre las dos y las cuatro y media de la tarde.

A las 17.00 horas se celebrará una mesa redonda con expertos, en la que tomarán parte una etóloga canina, una veterinaria, una persona adiestradora, así como responsables de protectoras de animales.

Desde el Ayuntamiento anuncian, además, que habrá un sorteo de productos caninos y la entrega de un premio a la foto “máis simpática do día”.

La ambientación musical llegará a las 19.00 horas con la actuación de Sekadra y Leni Pérez, que presentarán su espectáculo ‘Tradisons na Modernidade’.

El evento contará como “invitados especiais” con la presencia de la unidad canina de la Guardia Civil y habrá servicio de restauración.