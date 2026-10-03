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Cabanas

El BNG de Cabanas elige como candidato a la Alcaldía a Iago Varela

"Sabemos o que implica gobernar", expone el nacionalista, añadiendo que "temos experiencia e coñecemento"

Redacción Ferrol
03/10/2026 19:29
El candidato a la Alcaldía por el BNG, Iago Varela
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La asamblea local del Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Cabanas decidió por unanimidad que Iago Varela repita como candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales que tendrán lugar en mayo de 2027. “Somos a alternativa ao actual goberno, pero tamén somos equipo de goberno. Sabemos o que significa gobernar Cabanas, temos experiencia, coñecemento do concello e un equipo preparado para asumir responsabilidades desde o primeiro día”, aseveró el portavoz de la formación.

Varela apuesta por un proyecto que ponga en el centro los servicios públicos y la vivienda, además de la movilidad, el transporte, el desarrollo económico, el empleo y el medioambiente, entre otros. “Cabanas ten recursos, ten xente con ideas, ten capacidade e ten enormes oportunidades. O que precisamos é un goberno que saiba planificar, que teña rumbo e que sexa capaz de transformar esas oportunidades en melloras concretas para a veciñanza”, afirma el candidato.

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