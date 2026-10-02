Excarcelado un conductor tras sufrir un accidente en la AP-9 a su paso por Cabanas

La causas del accidente por el momento no han trascendido Emilio Cortizas

Un conductor tuvo que ser excarcelado de su vehículo este mediodía tras sufrir un accidente de tráfico en el término municipal de Cabanas. Según detalló el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el siniestro se registró escasos minutos antes de las 13.00 horas a la altura del punto kilométrico 24 de la autopista AP-9, a la altura del peaje del polígono industrial Vilar do Colo, en dirección a A Coruña.

El accidente, cuyas causas por el momento no han trascendido pero que implicó únicamente a un turismo y a su ocupante, provocó que el vehículo diese una vuelta 'de campana' y quedase volcado sobre el pavimento. Así, un particular que presenció el incidente alertó del mismo al 112, que movilizó inmediatamente hasta el punto una ambulancia medicalizada de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como efectivos del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Mugardos y del parque de Bombeiros de Betanzos. Asimismo, también se alertó a la Policía Local y a Protección Civil, pero no se confirmó si finalmente se desplazaron hasta el lugar.

El conductor, según relató el 112, fue liberado por los bomberos y asistido por los servicios sanitarios, pero se desconoce si tuvo que ser trasladado al centro hospitalario de referencia. Por el momento el operativo sigue activo.