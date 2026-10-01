Cabanas anuncia la humanización parcial de la avenida do Areal con críticas de la oposición

La intervención será cofinanciada entre el Concello y la Diputación Cedida

“Unha obra moi completa que abrangue o embelecemento do lugar co soterramento de cables; o incremento da accesibilidade con beirarrúas adaptadas, e a mellora da circulación e o tráfico rodado con novos aparcadoitos e pasos peonís”. Así presentaba en las redes sociales el alcalde de Cabanas, Fernando Couce, el proyecto de humanización de un tramo de la avenida do Areal, concretamente, el que discurre por la N-651 desde poco antes del cruce de Tras de Vila hasta poco después de la intersección con Travesía do Oito.

La intervención contará con una inversión de 582.367,81 euros, de los que 180.000 serán aportados por la Diputación de A Coruña, y permitirá dar respuesta a “unha demanda moi importante da veciñanza no núcleo urbano do concello”, añade el regidor, que afea, sin embargo, que el Ministerio de Transportes, titular de la carretera, aporte “cero euros”.

La aprobación de este proyecto en la última sesión plenaria contó, sin embargo, con las críticas de la oposición que, pese a coincidir con el ejecutivo local en la necesidad de esta actuación, difiere en la forma de anunciar las obras.

En este sentido, el grupo municipal del BNG acusa al gobierno local de presentar como logro propio “algo que foi promovido durante o anterior mandato”. El portavoz de la formación, Iago Varela, recuerda que en su momento la intervención “foi obxecto de duras críticas por parte do Partido Popular”, siendo abandonada “nun caixón”.

En lo que sí coinciden populares y nacionalistas es en la falta de implicación del Ministerio. “Durante todos estes anos, o único que mantivo de maneira constante a esixencia desta actuación foi o BNG, reclamándoa tanto desde Cabanas como desde o Congreso”, apuntó.

Mientras, la agrupación socialista afea al Concello que presente ahora el proyecto –“impulsado orixinalmente baixo o mandato de Carlos Ladra”, remarca–. “A nefasta xestión e a paralización destes tres anos provocan que a suba de prezos reduza o alcance da obra á metade, obrigando a reformulala por fases”, critica el PSOE.

La formación pone el foco, además, en que la licitación de esta intervención responde a una “flagrante contradición e oportunismo político” y al “ultimátum emitido pola Deputación, que advertiu de que esta é a última prórroga posible para evitar a perda definitiva da subvención nominativa”.