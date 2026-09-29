Comienzan las rutas interpretativas por el litoral de Cabanas a bordo del ‘Anduriño’

Travesía en el 'Anduriño' de Aneiros y Couce Cedida

La primera ruta interpretativa por el litoral de Cabanas a bordo del barco ‘Anduriño’ tuvo lugar este lunes con la presencia como invitados de la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, y el alcalde de Cabanas, Fernando Couce, que no quisieron perderse esta iniciativa impulsada por el propio Concello y cofinanciada por la Consellería do Mar y por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca e Acuicultura –Fempa– a través de los Grupos de Acción Local Pesqueira –GALP–, en este caso el del Golfo Ártabro Norte.

El proyecto se llama ‘Cabanas: mar, natureza e sabores’ y ha recibido una ayuda de 40.000 euros para el periodo 2025-2027. El objetivo de esta iniciativa es, explicó Aneiros, consolidar la zona litoral del municipio como “destino turístico de interese, apostando por un modelo sostible, inclusivo e participativo”.

Material diverso

En el marco de este proyecto, el Concello programó citas de cocina marinera, rutas interpretativas y audioguías en distintos idiomas para escuchar durante el tiempo que dura la travesía. Con el dinero recibido también se ha editado material impreso y pictogramas en el Centro de Interpretación do Medio Mariño de Cabanas –CIMM–, que es el ‘puerto base’ de esta iniciativa.

La delegada territorial quiso poner en valor el trabajo que realizan los GALP. En el caso del Golfo Ártabro Norte, este agrupa a un total de 38 entidades, de las cuales cerca del 16% pertenecen al sector pesquero, el 26% a las administraciones públicas, el 42% a asociaciones y el 13% a empresas, abarcando diez municipios –Ares, Cabanas, Ferrol, Miño, Mugardos, Narón, Neda, Paderne y Pontedeume–.

Recuperado

El ‘Anduriño’ se recuperó en convocatorias pasadas de los GALP. En las travesías que se promueven se explora la riqueza ambiental, cultural y pesquera de la zona con el apoyo de diferentes especialistas. La de este lunes fue la primera de las cuatro rutas.

Este martes habrá otra y también los días 5 y 6 del mes que viene. A lo largo de los últimos meses, ‘Cabanas: mar, natureza e sabores’ incluyó también recorridos a pie. Para participar en las actividades es necesario inscribirse previamente en la oficina de turismo del municipio.