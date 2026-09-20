El BNG de Cabanas alerta del uso personal de vehículos municipales por parte de miembros del gobierno

Casa consistorial de Cabanas Emilio Cortizas

El pleno de Cabanas aprobó por unanimidad la propuesta planteada por el grupo del BNG para elaborar un protocolo que permita mejorar el control y la gestión del parque móvil municipal. La iniciativa, explican los nacionalistas, nace tras la detección “reiterada de usos persoais por parte dalgún dos membros do goberno local”.

Así las cosas, la propuesta busca que tan solo se empleen para el desempeño de las funciones y servicios públicos a los que están destinados, al mismo tiempo que se establecen mecanismos para conocer de manera transparente su uso. “Trátase de establecer unhas regras iguais para todo o mundo e garantir que os recursos se utilizan correctamente”, declaró al respecto el portavoz de la formación, Iago Varela, incidiendo en que “agora toca cumprir e establecer un sistema que garanta que o parque móbil está ao servizo de Cabanas”.