Cabanas afronta el saneamiento de los ríos para prevenir inundaciones por las lluvias

La limpieza ayuda a que no se produzcan desbordamientos Cedida

El Concello de Cabanas y Augas de Galicia ejecutarán actuaciones para la limpieza de ríos y arroyos en el término municipal, buscando la prevención de inundaciones en la próxima temporada de lluvias.

Ya se han comenzado a ejecutar los trabajos, por parte del organismo autonómico, toda vez que es la responsable de la limpieza en los tramos no urbanos. Las actuaciones se centran en acciones como la retirada de árboles y maleza en distintos puntos del recorrido.

El Concello, por su parte, ha programado ya para el próximo mes las tareas de saneamiento en el tramo urbano, zona de la que es competente, mejorando el paso del agua en distintos puntos de especial atención.

Cabanas ya ejecutó en septiembre de 2024 la anterior limpieza, que permitió minimizar los desbordamientos en puntos como el puente en la AC-122 la altura de As Modias, o en el puente en Entraleira, pese a las altas precipitaciones el pasado invierno