Cabanas adquiere una máquina de hidrolavado gracias a una subvención que cubre el 75%

El Consistorio no disponía hasta el momento de esta herramienta Concello

El ejecutivo local de Cabanas anunció recientemente que ya dispone de una hidrolavadora a presión que permitirá mejorar “notablemente”, remarca el Concello, la limpieza y el mantenimiento vial.

Desde el gobierno que dirige Fernando Couce explican que, hasta el momento, el Consistorio tenía que alquilar este equipamiento o, en su defecto, instalar un depósito de agua, un generador eléctrico y una máquina en un tractor.

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La adquisición del nuevo remolque, financiada en un 75% por la subvención concedida por la Dirección Xeral de Administración Local de la Xunta, supuso un gasto de 14.749.90 euros, impuestos incluidos. El alcalde, Fernando Couce, señaló la facilidad en la organización de los trabajos que permitirá esta compra, calificando de “imprescindible” la herramienta.