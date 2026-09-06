Cabanas mantiene vivo el oficio del hilado tradicional con una nueva edición de la Fiada da la

Las artesanas hicieron una demostración en vivo de todo el proceso Jorge Meis

El pabellón de Lavandeira, en Cabanas, volvió a acoger este sábado la tradicional Fiada da la, que alcanza ya su decimoséptima edición con el objetivo de preservar y divulgar el proceso completo de transformación tradicional de la lana.

Organizado por la Asociación de Mulleres Cabanas Rural, el encuentro congregó durante toda la jornada –entre las 11.00 y las 21.00 horas– a hilanderas, artesanos y vecinos y vecinas de la comarca.

Entre las participantes destacó la presencia de las lavandeiras de Sillobre, que en esta ocasión adaptaron su experiencia. “En vez de estar lavando roupa, desta volta están lavando la, que é a protagonista hoxe”, explicaba a última hora de la mañana la vicepresidenta de la entidad, Mari Rodeiro.

La cita también contó con una representación de oficios tradicionales, con puestos como el de un artesano de referencia llegado desde O Cebreiro —“o que fai máquinas de fiar e ten cousas moi bonitas aquí expostas”—, hilanderas del colectivo O Fiadeiro de Miño, un cestero local y puestos de elaboración de “sellas”.

Las lavandeiras de Sillobre cambiaron la ropa por la lana, protagonista de la cita Jorge Meis

A mediodía, la actividad se paralizó para disfrutar de una comida popular a base de paella, empanada y bolla de azúcar, que reunió a más de 50 personas. “Somos unha zona rural e para comer tes que desprazarte ás Neves, baixar a Cabanas ou a Pontedeume”, apuntaba Rodeiro, explicando que la comida, que nació inicialmente para atender a los propios artesanos, terminó abriéndose al público general.

El gran reto

Pese a la consolidación del encuentro, desde la organización muestran su preocupación por la pérdida de artesanas. “A cita foi medrando, pero agora case que empeza a mermar”, reconoce la vicepresidenta de la asociación, añadiendo que “a xente vai maior, quere saír menos e a pandemia tamén fixo que custase volver arrincar. Ademais, aos novos gústalles velo, pero non sempre facelo”.

Das ovellas ás mans: un encontro coa tradición en Lavandeira Más información

Sin embargo, desde la Asociación de Mulleres Cabanas Rural constatan el creciente interés por técnicas como el crochet. “Hai moitas quedadas na rúa de calceta ou ganchillo, pero de fiar non. Fiar é a recuperación dun oficio antigo: tes que rapar a ovella, lavar a la, cardar, tinguir, fiar... É un proceso moi longo e hai que ter tempo”, reconoce Rodeiro.

Frente al arduo trabajo que supone, la responsable subraya los beneficios, casi terapéuticos, de esta actividad. “Temos algunha fiandeira que di que cando se pon a fiar, olvídase do mundo. É moi relaxante e satisfactorio”.

Cabe señar que, además de citas como la de este sábado, la asociación mantiene su labor divulgativa durante todo el año con visitas a colegios y residencias de mayores. “Aos nenos gústalles tocar e experimentar. Poñen cara coma se fixeras maxia cando torcendo fas un fío”, señalaba Rodeiro, añadiendo que “nos xeriátricos tráelles moitos recordos de cando o facían eles e reviven algo que formou parte das súas vidas”, apunta Rodeiro.