El Concello de Cabanas culmina la mejora de los aseos del local social de As Viñas

Los renovados aseos del local social de As Viñas Concello

El Ayuntamiento cabanés ha anunciado el término de la actuación de renovación del aseo del local social de As Viñas, “un traballo realizado dende a concellería de Obras, asumindo así as tarefas de forma interna”, como explican desde Alcaldía.

Los trabajos incluyeron la reforma integral del baño, con nuevos elementos, renovada iluminación, así como sustitución del suelo y paredes también; mejorando las condiciones de higiene y de accesibilidad para todos los usuarios y usuarias que utilizan el local a lo largo del año. También fueron renovadas las puertas interiores, como informan.

Con este cambio integral, apuntan, se da respuesta a una necesidad importante dada la utilización del local, tanto para actividades deportivas y culturales del Concello como de asociaciones de vecinos.

La actuación se suma a otras mejoras recientes ejecutadas por el Ayuntamiento en el local, como la instalación de aislamiento y el pintado el año pasado. Y sigue también a las realizadas en otros locales como la reforma del Juzgado de Paz, la renovación de los baños del Pabellón de Lavandeira o la próxima reforma del local de Protección Civil. “Un reflexo do compromiso do Concello na mellora continua das infraestructuras municipais”, como afirman.