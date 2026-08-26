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Cabanas

Cabanas recibe cerca de 17.000 euros para fomentar el empleo juvenil en la localidad

La ayuda servirá para contratar a una persona que lleve a cabo, en un período de 9 meses, diferentes tareas administrativas en el Concello

Redacción Ferrol
26/08/2026 20:27
Concello de Cabanas
El Concello valora recibir ayudas como esta
Emilio Cortizas
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El Concello de Cabanas anunció que recibirá una ayuda de casi 17.000 euros (16.902,64) que tiene como principal objetivo fomentar el empleo entre la población más joven del municipio que esté inscrita en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Según el Ayuntamiento, la subvención permitirá contratar a una persona que cumpla con los requisitos para llevar a cabo, en un período de 9 meses, diferentes tareas administrativas en el Consistorio para agilizar las gestiones de la localidad, que se encuentra en “un instante de gran carga de trabajo provocado, entre otros, por los expedientes de malezas o trámites del plan de urbanismo”.

Más allá de esto, el ejecutivo cabanés añadió que, gracias a este reclutamiento, el trabajador temporal podrá “ganar más formación y experiencia”, facilitando de esta manera su “incorporación al mercado laboral en el futuro”.

Desde el Concello cabanés celebran subvenciones como esta que, a su parecer, permiten mejorar la situación de los jóvenes del municipio, que cuenta con un total de 3.287 habitantes. Según los últimos datos disponibles en el Instituto Nacional de Estadística, son 364 los vecinos que tienen entre 20 y 24 años, unas cifras que suponen el 11,08% de la población.

Concello de Cabanas

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