El BNG cabanés cree que la explicación del Concello sobre los cortes de agua no basta

El Bloque proponen una nueva infraestructura para garantizar el suministro Emilio Cortizas

El Bloque Nacionalista Galego de Cabanas se ha pronunciado sobre la explicación ofrecida por el alcalde, el popular Fernando Couce, sobre los cortes de agua que afectaron el pasado fin de semana a varios pisos de dos edificios de la localidad.

Desde la formación afirman que reducir el problema a un pico de consumo no responde “ás dificultades que se están rexistrando durante este verán” en diferentes puntos de la villa, donde aseguran que se están produciendo “problemas de baixa presión e diversos episodios de turbidez”. A su portavoz municipal, Iago Varela, le parece preocupante que el regidor reconozca que se podría repetir esta situación y cree que esto va más allá de los inmuebles que se quedaron sin suministro.

Por otro lado, el líder del BNG cabanés añade que tanto él como sus compañeros están recibiendo quejas relacionadas con problemas en pozos y traídas particulares, pero señala que el Ayuntamiento “tampouco está a ofrecer unha resposta á altura das necesidades da veciñanza”.

A pesar de que las responsabilidades del ejecutivo local pueden variar en función de cada caso debido a que se trata de sistemas privados, Varela opina que el Consistorio “non pode limitarse a mirar para outro lado cando os seus veciños trasladan problemas relacionados coa auga”.

En consecuencia, el BNG exige que el gobierno municipal aclare la situación en la que se encuentra actualmente el depósito de Pedra do Couto. Según el portavoz de los nacionalistas, el Concello presentó las labores de mantenimiento como algo fundamental para garantizar el suministro. No obstante, explica que el regidor afirmó que “se vai esgotando porque a demanda supera a capacidade de recuperación”. “Se isto é así, hai que explicar con claridade que capacidade efectiva está achegando á rede, en que condicións está funcionando e que solución ofrece realmente para aumentar o abastecemento”, asevera.

Por ello, desde el Bloque Nacionalista Galego de Cabanas consideran que la localidad “non pode parchear” el sistema cada verano, sino que necesita “planificación”. En consecuencia, proponen la construcción de una infraestructura que permita tanto captar como conducir el agua por gravedad desde la cuenca del río Eume.

Quejas vecinales por los presuntos ruidos de un club marítimo Más allá de los cortes de agua, la calle O Cantiño también ha sido el motivo de protestas, en concreto por los presuntos ruidos que, según algunos vecinos de la zona, proceden de las fiestas organizadas por un club marítimo ubicado en el área. Uno de los afectados aseguró haber llevado el caso a la Valedora do Pobo por la inacción del Concello. No obstante, señaló que el Consistorio lleva un año sin hacer nada al respecto, a pesar de que la defensora le ha solicitado hasta en cuatro ocasiones tanto documentación como una solución al respecto.