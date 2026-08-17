Cabanas mejorará el acceso a Vilar do Colo y la carretera que conecta Relousada con O Alto

Las obras del polígono contarán con un montante de casi 60.000 euros Cedida

El ejecutivo cabanés ha confirmado la licitación de dos obras para optimizar las infraestructuras municipales de la villa.

En primer lugar, se llevarán a cabo una serie de trabajos en el polígono de Vilar do Colo con un presupuesto de 59.618,55 euros, actuación que estará financiada en un 80% por la Xunta de Galicia. Concretamente, las intervenciones consistirán en mejorar tanto el aglomerado como la canalización de las aguas en el acceso desde la avenida de Laraxe, algo que según el Consistorio permitirá reforzar la seguridad de la carretera.

Por otro lado, también se realizarán diferentes labores para renovar la vía que une el área de Relousada con la de O Alto mediante una cuantía total de 54.292,89 euros. En este caso, la actuación cuenta con una subvención de 44.879 euros procedente de la Axencia Galega do Desenvolvemento Rural (Agader). Desde el Concello señalan que las empresas interesadas tienen hasta el próximo día 28 de agosto para presentar sus ofertas.

Estas intervenciones se unen a otras acciones llevadas a cabo por el gobierno local, este mes, como es el caso de las labores de desbroce y mantenimiento vial en Fonfría, San Xiá, O Pereiro, O Feal, A Torre, Os Currás y Os Chaos. Además, la semana pasada se retiró maleza en el camino de A Naveira, As Barreiras, Fontenova, Vilachá y Relousada, así como en A Rúa y sus alrededores. Aparte de estos trabajos, el gobierno local finalizó en julio las tareas para reparar las escaleras del Sendero de A Costa, que une las playas de la Magdalena y Chamoso.