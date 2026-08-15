Evacúan a una joven conductora que sufrió una salida de vía en Cabanas

Urgencias en Arquitecto Marcide, en Ferrol, en imagen de archivo Jorge Meis

Una mujer joven ha resultado herida en la tarde de este sábado al salirse de la vía el vehículo que conducía a la altura del municipio de Cabanas. La alerta llegó a la Central de Emerxencias del 112 Galicia a las 14.38 horas, avisando a la Guardia Civil de Tráfico, Urxencias Sanitarias-061 y mantenimiento de carreteras.

La conductora, que circulaba por el kilómetro 26,500 de la N-651 dirección Betanzos, perdió el control del vehículo por motivos que se investigan y salió por el margen derecho, impactando contra un guardarraíl y una señal.

Fruto del impacto sufrió diversas heridas, en principio leves, por las que los sanitarios consideraron su trasladado al hospital Arquitecto Marcide del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF).