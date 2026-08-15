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Cabanas

Evacúan a una joven conductora que sufrió una salida de vía en Cabanas

Ocurrió sobre las 14.30 de la tarde de este sábado en la nacional 651

Redacción Ferrol
15/08/2026 18:39
Urgencias en Arquitecto Marcide, en Ferrol, en imagen de archivo
Urgencias en Arquitecto Marcide, en Ferrol, en imagen de archivo
Jorge Meis
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Una mujer joven ha resultado herida en la tarde de este sábado al salirse de la vía el vehículo que conducía a la altura del municipio de Cabanas. La alerta llegó a la Central de Emerxencias del 112 Galicia a las 14.38 horas, avisando a la Guardia Civil de Tráfico, Urxencias Sanitarias-061 y mantenimiento de carreteras. 

La conductora, que circulaba por el kilómetro 26,500 de la N-651 dirección Betanzos, perdió el control del vehículo por motivos que se investigan y salió por el margen derecho, impactando contra un guardarraíl y una señal.

Fruto del impacto sufrió diversas heridas, en principio leves, por las que los sanitarios consideraron su trasladado al hospital Arquitecto Marcide del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF).

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