El BNG de Cabanas tacha de “propaganda” la foto de Feijóo y Rueda en el sendero litoral

Feijóo, Rueda, Prado y los conselleiros junto al alcalde de Cabanas el día 11 Cedida

Tras la visita que llevaron a cabo en Cabanas el presidente autonómico, Alfonso Rueda; el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo; la secretaria xeral, Paula Prado; el alcalde, Fernando Couce, y varios conselleiros para promocionar en el municipio el Camiño do Litoral, el BNG cabanés ha criticado que el itinerario “evidencia importantes carencias de mantemento”, por lo que su portavoz, Iago Varela, cree que “máis aló da colocación dun cartel, non existe ningunha intervención da Xunta no tramo”.

Alerta de un estado de abandono en la ruta que une la playa de A Magdalena con la de Río Castro, enumerando árboles caídos y atravesados en el trazado, especialmente en los acantilados de Chamoso, “unha zona especialmente sensible e que leva tempo denunciado polo BNG sen que o goberno municipal lle dese solución”, critica, ahondando en que “é moi doado facer unha foto con Rueda e Feijóo, falar do Camiño do Litoral e dicir que Cabanas atravesa un bo momento. O problema é que as fotografías non retiran as árbores do camiño nin repoñen as proteccións que faltan”.

Además, añade Varela que “falar de turismo é facelo de planificación, de preparar os espazos, coidalos, garantir a súa conservación e crear oportunidades. O demais é fume”.