El centro de Salud de Cabanas se reforzará para que funcione con regularidad este verano

Somos Cabanas considera que los refuerzos llegan tarde Daniel Alexandre

El Concello cabanés confirmó este jueves que el Sergas va a ejecutar varios planes para reforzar el centro de salud local con el objetivo de minimizar el efecto que pudiesen llegar a tener las vacaciones solicitadas por el personal.

Según el Consistorio, el área de enfermería contará con un profesional que trabajará los lunes, miércoles y viernes de todo el mes. Esta medida permitirá mantener el número de sanitarios habitual en la unidad (2).

En cuanto a los médicos, la previsión actual es que se unan dos facultativos para los días 13 y 20, que estarán de turno extendido, y otro para el 28 a tiempo completo. Sin embargo, el gobierno liderado por el popular Fernando Couce señala que aún quedan más jornadas pendientes de confirmar.

No obstante, desde Somos Cabanas consideran que esto llega tarde y aseguran que la atención sigue saturada. Concretamente, afirman que el centro ubicado en el lugar de Cardeita lleva desde mediados de julio con un doctor –para el que hay un apoyo puntual de dos días– y una administrativa. Por otro lado, recuerdan que, hace un año, el pleno municipal aprobó reforzar el ambulatorio en el periodo estival y la localidad dispuso de un médico y un gestor, algo que ven insuficiente para la población que habita la villa durante estos meses, notablemente marcados por el turismo vacacional.

Más allá de todo esto, los miembros de Somos Cabanas reprochan al Concello que las citas por enfermedad todavía superan las 48 horas, llegando a promediar un total de siete días desde el 20 de julio. Por ello, piden planificación y personal suficiente para garantizar la atención sanitaria de la villa.