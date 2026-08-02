El BNG de Cabanas valora la aprobación unánime de una fuente para el Eladia Mariño

CEIP Eladia Mariño

La aprobación por unanimidad en el pleno de la corporación cabanesa de la propuesta de instalación de una fuente de agua en el CEIP Eladia Mariño ha sido valorada por el BNG, que hizo hincapié en que pese a ser una actuación sencilla era muy demandada por la comunidad educativa.

La formación llamó la atención sobre el trabajo desarrollado durante los últimos meses por el equipo directivo del centro, la ANPA y la comunidad educativa, “que mantiveron viva esta reivindicación ata conseguir o compromiso de toda a corporación”.

La moción fue presentada por el BNG tras asegurar que el gobierno municipal llevaba meses sin asumir esta actuación (“de 300 euros para as arcas municipais”) y pese a la utilidad para el alumnado.

El portavoz nacionalista, Iago Varela, agradeció la disposición de los grupos municipales para apoyar esta iniciativa y expresó su deseo de que “este consenso se traduza agora en feitos”.

La formación se comprometió a llevar a cabo un seguimiento para que la fuente sea instalada antes del inicio del curso y que la comunidad educativa vea atendida así una demanda “que nunca debería terse demorado tanto”.