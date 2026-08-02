Actuaciones de mejora de los elementos del pantalán de la senda  Entrepontes de Cabanas

Pantalán de Cabanas EC

El Concello de Cabanas ha llevado a cabo en los últimos días diversas tareas de mantenimiento y mejora de los elementos de anclaje y fijación del pantalán municipal que se encuentra situado en la senda Entrepontes.

Los trabajos buscan disponer de esta infraestructura en óptimas condiciones, para lo que ha sido necesaria la revisión y renovación de diversas partes sumergidas, que además tienen un deterioro mayor como consecuencia del salitre del agua.

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En los próximos días habrán rematado estos trabajos, dando continuidad así a la renovación de la senda Entrepontes ejecutada por el Concello hace un par de años mediante subvención del Grupo de Acción Local Pesquero –GALP–.

Esta actuación supuso, entre otras mejoras, dotar la senda de un pavimento a base de grava natural que mejoró la accesibilidad del trazado, de una base de la rampa de acceso a la plataforma flotante o la instalación de un cargador eléctrico para uso y recarga del barco Anduriño. La iluminación del entorno con puntos LED mejoró también la zona y facilita su uso en momentos de poca luz.