Transparencia rectifica errores pero no “altera o sentido” de su resolución sobre el Concello de Cabanas

Concello de Cabanas Emilio Cortizas

El Ayuntamiento de Cabanas se encontraba a la espera de que la Comisión de Transparencia de la Valedora do Pobo emitiera una nueva resolución tras la reclamación presentada por el edil Xosé Manuel Pérez Sardiña, que exigía que la administración local le facilitase “información negada desde 2024”.

El primer dictamen, dado a conocer por el propio concejal de Candidatura Veciñal, obligaba al Consistorio a aportar los datos solicitados –el acceso a los registros de entrada y salida del Ayuntamiento– “no prazo máximo de catro días”, quedando anulada por la presencia de “errores” –tal y como apuntaron fuentes municipales, no se figuraban las alegaciones presentadas por el Concello–.

Cabanas, a la espera de una nueva resolución de la Comisión da Transparencia Más información

El pasado 28 de julio la comisión dictó una nueva resolución de rectificación, que “non altera o fondo nin o sentido da ditada o 23 de xuño”, asevera el organismo en la comunicación remitida recientemente a Pérez Sardiña.