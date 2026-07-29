Cabanas
Cabanas realiza una nueva limpieza de sumideros y arquetas en diversos puntos
El ejecutivo acometió también el mantenimiento en dos depuradoras
El Ayuntamiento de Cabanas lleva a cabo estas semanas una nueva limpieza de las arquetas y sumideros ubicados en diferentes puntos del municipio.
El ejecutivo que dirige Fernando Couce explica que, con estos trabajos, se pretende mantener “en óptimas condicións” todas aquellas canalizaciones e infraestructuras de evacuación de aguas, “permitindo así unha mellor drenaxe dos lugares que presentan unha maior dificultade polas súas características e evitando a acumulación de sedimentos que imposibilite futuras limpezas”, añade el Consistorio.
De manera paralela, el gobierno local ha realizado tareas de mantenimiento y adecuación –renovación de cepillos y limpieza de cestos– en las depuradoras de Porcar y Valedoso, ambas de titularidad municipal.