La Cinema estrena unas fiestas de Cabanas con artistas de la talla de Broken Peach

El grupo Broken Peach en una de sus actuaciones del año pasado Emi Ramírez

Este miércoles 29 empiezan las fiestas de Santa Marta en el concello de Cabanas, que se prolongarán hasta el domingo 2 de agosto e incluirán clásicos en estas fechas como son la carrera popular y la tradicional comida posterior o el mercado.

La orquesta Cinema inaugurará la parte musical del cartel de este año, a la que dará continuidad la selección del DJ Brunokavi, de la misma manera que el jueves la combinación será la de Panamá y DJ Federato.

El viernes se dedicará a los más pequeños, a los que se dirigirá la Gran Festa Infantil que está previsto que empiece a partir de las 16.30 horas. En este evento, los niños y niñas podrán hacer uso de hinchables y disfrutar entreteniéndose con la espuma. A continuación, los encargados de poner ritmo a la noche #TrendingTopic serán la tríada formada por Adrián Gold, DJ Goro y DJ Wenry.

Los proyectos de Broken Peach, The Women Boss, Trío Tal para Cal y Virtual Project serán los protagonistas del sábado, desde las 21.30, y quienes darán paso a la jornada de despedida.

Para el cierre se reserva la XXXIII Cross Popular do Piñeiral de Cabanas, una sesión vermú de la mano de Álex y la comida a partir de las 15.00 (reservas del menú de 25 euros en 981 495 959, 674 259 356 o cultura@cabanas.gal).