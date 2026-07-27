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Cabanas en festas

La Cinema estrena unas fiestas de Cabanas con artistas de la talla de Broken Peach

En el programa se incluyen clásicos como la carrera y comida populares o el mercado

Redacción Ferrol
27/07/2026 23:02
El grupo Broken Peach en una de sus actuaciones del año pasado
El grupo Broken Peach en una de sus actuaciones del año pasado
Emi Ramírez
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Este miércoles 29 empiezan las fiestas de Santa Marta en el concello de Cabanas, que se prolongarán hasta el domingo 2 de agosto e incluirán clásicos en estas fechas como son la carrera popular y la tradicional comida posterior o el mercado.

La orquesta Cinema inaugurará la parte musical del cartel de este año, a la que dará continuidad la selección del DJ Brunokavi, de la misma manera que el jueves la combinación será la de Panamá y DJ Federato.

El viernes se dedicará a los más pequeños, a los que se dirigirá la Gran Festa Infantil que está previsto que empiece a partir de las 16.30 horas. En este evento, los niños y niñas podrán hacer uso de hinchables y disfrutar entreteniéndose con la espuma. A continuación, los encargados de poner ritmo a la noche #TrendingTopic serán la tríada formada por Adrián Gold, DJ Goro y DJ Wenry.

 Los proyectos de Broken Peach, The Women Boss, Trío Tal para Cal y Virtual Project serán los protagonistas del sábado, desde las 21.30, y quienes darán paso a la jornada de despedida. 

Para el cierre se reserva la XXXIII Cross Popular do Piñeiral de Cabanas, una sesión vermú de la mano de Álex y la comida a partir de las 15.00 (reservas del menú de 25 euros en 981 495 959, 674 259 356 o cultura@cabanas.gal).

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