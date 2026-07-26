Cabanas consigue una nueva subvención para mejorar el área recreativa de A Veiga

El Concello considera que las obras permitirán reforzar el uso deportivo de las instalaciones Cedida

El Concello cabanés confirmó que recibirá una nueva subvención para continuar mejorando el área recreativa de A Veiga.

Según el propio gobierno municipal, el proyecto consistirá en la instalación de luz LED tanto en las canchas de pádel como en el campo de fútbol pequeño. Además, se procederá a renovar la iluminación de acceso a las pistas, así como a colocar nuevos canalones en los tejados.

Más allá de estas intervenciones, se contempla reforzar la accesibilidad de la zona mediante una solera de hormigón. En total, las obras tendrán un presupuesto de 40.000 euros, de los cuales la Xunta de Galicia financiará el 70% (28.000).

Estos trabajos se suman a los llevados a cabo en la zona, donde, en los últimos meses, se renovó material de juego y se colocaron otras bancadas, además de iluminación LED en el campo grande, aerotermia en los vestuarios y una máquina cortacésped para sustituir la empleada con anterioridad.

Aparte de estas últimas actuaciones, el área también contará con un nuevo espacio para autocaravanas, unas obras licitadas por la Diputación de A Coruña con un coste de 76.764,76 euros. En concreto, la cuantía estará financiada mediante fondos del Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Desde el Consistorio creen que las nuevas obras de renovación del área recreativa permitirán seguir fomentando el uso deportivo de la zona.

Otras actuaciones

En lo que va de año, son varias las intervenciones que se han llevado a cabo en el municipio de Cabanas. Ejemplo de ello son las acometidas en Sanxiá, Pereiro de Arriba y Teloi para mejorar aspectos como el firme y la señalización, con una inversión de 141.885,64 euros. Con un presupuesto ligeramente inferior –122.210–, se optimizó el pavimento y las indicaciones viales en el tramo que conecta Fontenova con Fonfría.

Sin embargo, los trabajos que más han dado de qué hablar hasta el momento son los del pinar de A Madalena para la mejora digital y ambiental del lugar. Iniciados en febrero, dotados de 498.872,22 para su ejecución y financiados a través de fondos europeos, las previsiones del Ayuntamiento apuntan a que podrían estar terminados el próximo mes de agosto.

El PSOE critica el estado del entorno de la Casa da Cultura La formación socialista denuncia la situación en la que se encuentran los alrededores del edificio. Sus miembros aseguran que hay “herba á altura da cintura pegada ás fachadas, accesos invadidos pola maleza e plantas medrando contra os muros”. Desde su punto de vista, las condiciones actuales de la zona presentan un “abandono que da vergoña allea”. En consecuencia, desde el PSOE exigen “un plan real de mantemento e desbroce” tanto para la Casa da Cultura como para el resto de espacios públicos del municipio.