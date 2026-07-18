Música, actividades infantiles y carrera y comida populares por Santa Marta, en Cabanas

Una de las actividades de las fiestas de Santa Marta, en una edición anterior Emilio Cortizas

Las propuestas unidas a los festejos en honor a Santa Marta de Cabanas incorporan este año “novidades”. Así lo comunicó el Concello en la presentación del cartel, en relación a las actuaciones de las orquestas Cinena y DJ Brunokavi el miércoles 29 de julio y Panamá y Dj Federato el jueves 30.

En la jornada siguiente, la tarde estará dedicada a los más pequeños de la casa con una gran fiesta infantil desde las 16.30 horas. Por la noche, la música volverá al municipio con el concierto ‘#TrendindTopic’, a cargo de Adrián Gold, Dj Goro y Dj Wenry.

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Los ritmos continuarán siendo protagonistas el sábado 1 de agosto, con las actuaciones de The Broken Peach, The Women Boss, el Trío Tal para Cal y Virtual Proyect.

Las fiestas en honor a la santa culminarán el domingo, en una jornada en la que se desarrollará el XXXIII Cross Popular do Piñeiral, habrá sesión vermú con Álex y se podrá tomar parte en una comida popular desde las 15.00 horas. El coste será de 25 euros y el menú constará de empanada, paella, churrasco, vino, cerveza, postre y café. Los interesados pueden anotarse en el 981 495 959 o el 674 259 356.