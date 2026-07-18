Cruce de acusaciones en Cabanas por el cobro de asistencia a plenos y comisiones

Entrada a la consistorial de Cabanas, en una imagen de archivo Emilio Cortizas

El alcalde de Cabanas, Fernando Couce, emitió un comunicado para explicar la modificación de crédito que se llevó a pleno y que “busca financiar a pequena parte que lle toca ao Concello asumir nas subvencións concedidas” –un total de 35.776,80 euros–. En su texto, el regidor afeó la actitud del edil del BNG Iago Varela. “Tivemos que ver atónitos as manobras para cobrar os 150 euros de asistencia”, indicó Couce, añadiendo que “acordamos un descanso de 10 minutos e posterior comezo do seguinte. Transcorrido un minuto, o señor Varela tiña que marchar”, sostiene el dirigente popular.

Por su parte, la formación nacionalista incidió en que “hai que ter moi pouca altura política para utilizar unha circunstancia persoal, da que descoñece absolutamente todo, para lanzar unha acusación pública”.

El BNG califica de “chamativo” que Fernando Couce hable de “querer cobrar cando o propio Concello aínda non abonou nin unha soa asistencia aos plenos e comisións deste ano, nin tampouco as asignacións aos grupos municipais que legalmente lles corresponden para o seu funcionamento”, denuncia el partido.