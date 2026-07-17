Ares y Cabanas firman un convenio para los servicios del CIM

Edificio de los Servizos Sociais de Ares AEIG

El Concello de Cabanas y el de Ares han firmado un acuerdo para que la vecindad del primero pueda disponer de los servicios prestados en el Centro de Información á Muller. Así lo anunció recientemente el ejecutivo que dirige Fernando Couce, quien aseguró que este acuerdo “permitirá mellorar casos de persoas concretas con medidas concretas”.

Cabe recordar que la localidad eumesa no disponía de esta prestación, lo que derivaba en que las mujeres que la necesitaban “acababan acundindo a outros centros da comarca”.

Desde el Ayuntamiento explican que los municipios de Fene y Mugardos también participan en este pacto, “sendo unha nova mostra da colaboración entre as distintas administracións”.