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Cabanas

Acto informativo del BNG en Cabanas sobre el futuro hidroducto

La formación asesorará a los vecinos que quieran presentar alegaciones

Redacción
14/07/2026 17:57
Plano aéreo del paso del hidroducto por el municipio
Plano aéreo del paso del hidroducto por el municipio
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El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Cabanas organiza este jueves día 16–a partir de las 20.30 horas, en el local social de Lavandeira– una charla informativa sobre el futuro hidroducto H2Pole, un proyecto promovido por Reganosa para transportar hidrógeno entre As Pontes y Mugardos.

La formación incide en que la infraestructura atravesará el municipio “afectando a numerosas parcelas e propiedades” en los lugares de Os Ameneiros, A Rúa, Golpes, O Cotiño, Ventín, Pedreiras, A Veiga, O Feal y Os Anidos, entre otros.

Reganosa

El hidroducto para transportar hidrógeno verde desde As Pontes hasta Mugardos, a exposición pública

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El encuentro, en el que se asesorará a los vecinos y vecinas para presentar alegaciones, contará con la presencia del diputado en el Parlamento y portavoz de Energía, Xosé Manuel Golpe, vecino además de la parroquia de Laraxe.

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