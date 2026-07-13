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Cabanas

La Xunta aprueba la mejora de tres tramos del Camiño Inglés a su paso por Cabanas

El comité recuerda que permitirá reducir los costes en un 25%

Redacción
13/07/2026 21:35
Uno de los trechos incluidos en el proyecto de mejora de la seguridad
Uno de los trechos incluidos en el proyecto de mejora de la seguridad
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El titular del gobierno gallego, Alfonso Rueda, informó este lunes de que el Consello de la Xunta aprobó de manera definitiva el proyecto que asegurará varios tramos del Camiño Inglés a su paso por el municipio de Cabanas. La actuación forma parte de un plan de mejora que permitirá acometer obras de seguridad vial en 40 trechos diferentes de varias rutas de peregrinación a Santiago de Compostela –además del Inglés, el Camiño do Norte y la Ruta da Costa–, en cerca de 20 municipios de A Coruña y Lugo.

Así, se ejecutarán varias sendas peatonales, pasarelas o muros de contención en aquellos puntos en los que la ruta coincide con la carretera. En el caso de Ferrolterra, la intervención se centra en los tramos de la travesía de Pereiro de la N-651, en las proximidades del polígono industrial de Vilar do Colo. El gobierno gallego acometerá estas actuaciones “co horizonte no próximo Ano Santo 2027”.

Estado de la infraestructura tras la actuación

Nuevas escaleras para el Sendeiro da Costa de Cabanas, que se pondrá “a punto” en los próximos días

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