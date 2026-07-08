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Cabanas

Cabanas, a la espera de una nueva resolución de la Comisión da Transparencia

La primera, tras la reclamación de Xosé Manuel Pérez Sardiña por falta de acceso a información municipal, presentaba "errores"

Redacción
08/07/2026 17:28
Sede de la Valedora do Pobo
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El Concello de Cabanas se encuentra a la espera de que la Comisión da Transparencia de la Valedora do Pobo emita una nueva resolución tras la reclamación presentada por el edil Xosé Manuel Pérez Sardiña, que exigía que la administración local le facilitase “información negada desde 2024”.

Fuentes municipales explicaron a este Diario que la inicial, dada a conocer por el propio concejal de Candidatura Veciñal el pasado jueves y que obligaba al Consistorio a aportar los datos solicitados –el acceso a los registros de entrada y salida del Ayuntamiento– “no prazo máximo de catro días”, ha quedado anulada por la presencia de “errores”.

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Tal y como explican desde el ejecutivo que dirige Fernando Couce, en dicha resolución no figuraban las alegaciones presentadas por el Concello, “y nada más lejos de la realidad. Estaban en el expediente, con registro de entrada en tiempo y forma”, inciden.

Por todo ello, la Comisión de Transparencia ha remitido una notificación a Pérez Sardiña indicando que el proceso se llevará ahora de nuevo a la comisión, de manera extraordinaria, con el objetivo de emitir una nueva resolución.

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