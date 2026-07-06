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Cabanas

Abierta la solicitud de puestos en la Feira de Santa Marta de Cabanas

Los interesados pueden presentar la documentación hasta el jueves 23

Redacción
06/07/2026 17:02
Pasada edición de la Feira de Santa Marta
Pasada edición de la Feira de Santa Marta
Emilio Cortizas
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Cabanas abrió este lunes el plazo de presentación de solicitudes para los puestos que quieran tomar parte en la Feira de Santa Marta, un evento que tendrá lugar en el Paseo da Madalena los próximos 31 de julio, 1 y 2 de agosto.

Las personas interesadas podrán entregar la documentación requerida –entre la que figuran el DNI, el justificante del pago de las tasas, una foto del puesto y la acreditación de estar al día con las obligas tributarias y la Seguridad Social– hasta el 23 de este mes.

Cabanas inicia este viernes las fiestas de Santa Marta con una feria en el paseo de casi 90 puestos

Más información

Desde el ejecutivo apuntan que la feria contará con artesanía, alimentación, ropa y otros sectores, y recuerdan que la participación implica la asistencia obligatoria en las tres jornadas, así como el cumplimiento de los horarios establecidos.

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