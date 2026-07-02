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Cabanas

Partido de solteros contra casados en el 47 aniversario de la SCRD San Mamede de Laraxe

Comida popular, juegos infantiles y música componen el programa diseñado por la entidad

Redacción
02/07/2026 16:19
Imagen de archivo del 45 aniversario de la entidad
Imagen de archivo del 45 aniversario de la entidad
SCRD S.M.L
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La Sociedade Cultural Recreativa e Deportiva (SCRD) San Mamede de Laraxe prepara una gran fiesta para celebrar su 47 aniversario. El evento tendrá lugar en la jornada del próximo 11 de julio, a partir de las dos de la tarde, con una amplia programación pensada para todos los públicos.

Así las cosas, la cita comenzará con una comida popular (el coste será de 15 euros para los socios, 20 para el resto de personas y gratuito para los menores de hasta diez años) a base de churrasco, cachelos, chorizo pan y vino.

Desde la entidad anuncian que habrá animación infantil con hinchables y también un “gran partido” de solteros contra casados. La música tendrá protagonismo durante la sesión vermú y en la verbena, corriendo a cargo las dos sesiones del Dúo Maracaibo.

La SCRD informa de que habrá sorteos especiales “con grandes premios”. Los interesados en acudir pueden inscribirse hasta el día 8 en el local social o llamando al 600 657 078 o al 622 062 203.

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